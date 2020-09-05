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    İran'da okullar açıldı

    İran'da 7 ay sonra açılan okullara tepki: 'Şaka gibi'

    © AP Photo / Vahid Salemi
    Koronavirüs salgını
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    İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki artışa rağmen yeni eğitim-öğretim yılının başlaması tepkileri de beraberinde getirdi. İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Şehriyar 'Öğrencilerin sağlık önlemlerine uyacaklarını düşünmemiz daha çok şaka gibi duruyor' dedi.

    İran'da  Kovid-19 nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin salgın tehlikesi gölgesinde, 7 aylık aranın ardından bugün tekrar başlamasına ülkede birçok kesim karşı çıktı.

    İran medyasına göre, eski Eğitim Bakanlarından Murtaza Haci, Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai'ye hitaben yazdığı mektubunda çocukların okula başlatılmasındaki ısrarı anlayamadığını belirtti.

    Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hükümetinde görev alan eski bakan, "Okullarda öğrencilerin varlığını ısrarla isteyerek, ailelerin kaygısını artırmanın nedenini anlayamıyorum. Allah korusun, bir kişi için dahi sorun çıkarsa, ülkenin başı derde girecek ve geniş kapsamlı protestolar için bahane elde edilecektir" ifadelerini kullandı.

    Haci, mektubunda "Halkı yolculuktan alıkoyuyoruz ama 14 milyon öğrenci de okullara gitsin diyoruz. Aşure törenlerinin kapalı mekanlarda gerçekleşmemesi için ısrar ediyoruz ama çocukları sınıfların içine götürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

    'Derslere gönüllü katılım olmalı'

    Eski bakan, olumsuz sonuçlar alınmadan okullarda fiziki varlığın sonlandırılmasını ya da derslere katılımın gönüllülük esasına dayalı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

    İran Tabipler Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferhandi ise Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai'ye hitaben yazdığı mektupta kararın, öğrenci ve ailelerinin sağlığı ile uyumlu olmadığını ve sağlık personeline daha fazla hasta yükü oluşturacağını kaydetti.

    Zaferhandi, kararın gözden geçirilmesini ve eğitim için internet ortamından daha fazla istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

    'Kovid-19 ölümlerinin görüntülerini yetkililer görmüş olsaydı...'

    Tahran'da bulunan ve ülkenin önde gelen üniversitelerinden Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doktor Muhammed Rıza Haşimiyan da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda çocukların salgına yakalanmadığı algısının yanlış olduğunu, onların da rahatlıkla hasta olabileceğini aktardı.

    Haşimiyan, "Kovid-19 ölümlerinin çok feci görüntülerine şahit olduk. Bunları, yetkililer görmüş olsaydı okulların açılmasına izin vermezlerdi" dedi.

    'Şaka gibi duruyor'

    İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyar ise özellikle yaşı daha küçük olan çocukların sağlık ve hijyen önlemlerine uymasının mümkün olmadığını söyleyerek, kararı eleştirdi.

    Şehriyar, "Öğrencilerin sağlığı konusunda son derece endişeliyiz. Özellikle alt sınıflardaki öğrencilerin sağlık önlemlerine uyacaklarını düşünmemiz daha çok şaka gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

    İranlı sosyal medya kullanıcıları ise gün boyu yaptıkları paylaşımlarla hükümetin aldığı kararın yanlış olduğunu belirterek karardan dönülmesini talep etti.

     

     

    Etiketler:
    Okul, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, İran
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