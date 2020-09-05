Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı: Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS sınavına girecek kişilere yönelik bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım! Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum"
KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım! Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020
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