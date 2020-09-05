Nijerya'da havalimanları 5 ay sonra açıldı

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanlarının bugünden itibaren yeniden açıldığını duyurdu.

I am very glad to announce the reopening of Abuja and Lagos airports for international flights for the 5th of September, 2020. We remain grateful for your understanding and patience towards our collective safety. Earlier tweet deleted due to date error. Apologies, my bad! 🙏🏽🇳🇬🙏🏽 pic.twitter.com/KlVOy0B0RT — Hadi Sirika (@hadisirika) September 3, 2020

Sirika, "Abuja ve Lagos havalimanlarının 5 Eylül 2020'den itibaren uluslararası uçuşlar için yeniden açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanlarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirleri alındığı bildirildi.

Devlet Başkan Muhammed Buhari, Kovid-19 nedeniyle martta ülke sınırlarını kapatmıştı.

Nijerya'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı, 975 kişi hayatını kaybetti.