AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymadan asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

05.09.2020 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/wkZAOkpaTq — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) September 5, 2020

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