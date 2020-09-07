Netflix'in Aşk 102 dizisinin oyuncuları koronavirüse yakalandı

Netflix'in Aşk 102 dizisinin çekimleri ekibe yapılan koronavirüs testlerinin ardından durdu. Dizinin başrol oyuncuları, Alina Boz ile Kubilay Aka'nın test sonuçları pozitif çıktı. Aşk 102 ile aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de oynayan İpek Filiz Yazıcı'nın da pozitif çıkan test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisine de ara verildiği belirtildi.

Netflix'in Aşk 102 dizisinin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Boz ile Aka'nın koronavirüs (Kovid-19) tesinin pozitif çıkmasının ardından, Ay Yapım, Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin çekimlerini durdurdu.

Kubilay Aka, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" sözleriyle doğruladı.

Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor. 🤟🏽😎 — Kubilay Aka (@kubilayakaa) September 6, 2020

Tv100'den Birsel Altuntaş'ın haberine göre, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekilen Aşk 102'nin bir başka oyuncusu aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi.