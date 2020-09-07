Vaka artışının nedenleri araştırıldı: Salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonu ve park yasakları gelebilir

Sağlık Bakanlığı, başta Ankara olmak üzere, Kovid-19 vakalarında artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdı. Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, mesafe duyarlılığını yitirildiğini belirtiyor. Salgının arttığı il ve ilçelerde hafta sonları için sokağa çıkma yasağı, park yasağı gibi planlamalar yapılıyor.

Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve kış bastırmadan gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin çalışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yaptığı çalışmaların ardından bir dizi önlemler planlanıyor. Planlar arasında, salgının yayılmasının kesintiye uğraması için hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gelebileceği öğrenildi. Bu yasaklar, salgının artış gösterdiği illerin tamamında olabileceği gibi ilçe bazlı da uygulanabilecek.

Park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi gündemde

Yapılan toplantılarda, salgını önleme yöntemleri arasında, park ve piknik alanlarının yasaklanması, AVM girişlerine kontrol getirilmesi, lokantaların sadece açık alanlarında servis yapılmasına izin verilmesi gibi öneriler gündeme geldi.

Maske ve mesafe sorunu yaşanması nedeniyle, sokak kontrollerinin arttırılması da çalışmalar arasında bulunuyor. Özellikle son günlerde başta Ankara olmak üzere pandemide artış görülen illerde bu uygulamanın başlatıldığı da ifade edildi.

İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacak

Uzmanlar, toplumun motivasyonunu kaybettiğini, bu nedenle de “kamusal yükleme” yapılması gerektiğini belirtiliyorlar.

Ankara’daki vaka artışlarından sadece düğünlerin sorumlu tutulamayacağını, yaz tatilinde sahillere gidenlerle, memleketlerinden dönenlerin de artışa neden olduğu belirtiliyor. Benzer sorunun gelecek haftalarda İstanbul ve Marmara bölgesindeki iller için de geçerli olacağı uyarısı yapılıyor. Uzmanlar buna, “kumsaldan ve kırsaldan dönenler arttırdı” benzetmesi yapıyor.

Önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor

Sağlık Bakanlığı’nın başta Ankara olmak üzere, artış yaşanan illerde bu durumun nedenlerine yönelik araştırma yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından fark yaratacağı belirtiliyor. Vaka sayısında artış görülen illerin hangi ilçelerinde, hangi faaliyetlere sınırlama getirileceğine buna göre karar verilecek.