Günlük vaka sayısının 5 bini bulduğu Irak’ta restoran ve kafeler yeniden açıldı

Irak’ta, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına karar verildi.

Irak hükümetine bağlı kriz masası tarafından yapılan açıklamada, mart ayında kapatılan restoran ve kafelerin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındığı bildirildi. Karara göre, devlet kurumlarındaki mesai saatleri de yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

Ülkede 6 ay önce yasaklanan tüm sportif aktivitelerin de 12 Eylül’den itibaren yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Irak’ta günlük Kovid-19 vaka sayısı ortalama 5 binleri bulsa da, hükümet tarafından alınan önlemler esnetiliyor.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 77 artarak 7 bin 589'a ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 77 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 589'a, toplam vaka sayısının ise 264 bin 684'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 4 bin 299 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 202 bin 859'a ulaştığını bildirdi.