ODTÜ Rektörlüğü'nden uzaktan eğitim kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle, güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürüleceğini duyurdu. Rektörlük, uygulamalı dersler için dönem sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Üniversite Senatosu'nun 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi gündemiyle 4 Eylül 2020 tarihinde toplandığı ve güz döneminde tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürülmesi; uygulamalı saati olan dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirilmesi yönünde oy birliğiyle karar alındığı belirtildi.

Kararda, tüm akademik birimlerde güz dönemi derslerinin tüm düzenlemelerinin uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak yapılacağı bilgisi yer aldı. Kararda, eğitimin yüz yüze sürdürülebileceği bir ek süre kullanımının pandeminin seyrine göre değerlendirileceği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda Sağlık Bakanlığı’nın güz döneminde uzaktan eğitimi önerdiğini ifade etmişti.