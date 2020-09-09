'İngiltere'de 6 kişiden fazla olan toplanmalar yasaklanacak'

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği İngiltere'de 6 kişiden fazla olan toplanmalarının yasaklanacağı ve aksi durumda 3 bin 200 sterline kadar ulaşan para cezalarının uygulanabileceği iddia edildi.

Sky News'in haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle evlerde, parklarda, barlarda ve restoranlarda 6 kişiyi geçecek olan toplanmalara yasak getirmeyi planlıyor.

Johnson'un hükümet tarafından açıklanacak bazı istisnalar dışında yasağı pazartesiden itibaren uygulamayı planladığı belirtilen haberde, söz konusu istisnalar arasında iş ve eğitim amaçlı toplanmalar, düğünler, cenazeler ve spor faaliyetlerinin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, yasağa uyulmaması halinde 3 bin 200 sterline kadar ulaşan para cezalarının uygulanacağı öne sürüldü.

'Hemen harekete geçmeliyiz'

Downing Street'te yaptığı açıklamada Johnson, "Virüsün yayılmasını durdurmak için hemen harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu nedenle, sosyal temas kurallarını basitleştiriyor ve güçlendiriyoruz; bunların anlaşılmasını ve polisin uygulamasını kolaylaştırıyoruz" diyen İngiltere Başbakanı, maske, hijyen ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

Vaka sayıları artış gösteriyor

Johnson, "İnsanların artık bu kurallara uymaları ve temel ilkeleri hatırlamaları kesinlikle çok önemli" dedi.

İngiltere'de son günlerde günlük vaka sayısı 3 bine ulaşmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre ülkede şimdiye dek 354 bin 917 Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 41'den fazla insan hayatını kaybetti.