AstraZeneca aşı denemesini durdurdu

AstraZeneca şirketi, klinik denemelerde bir katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine, aşının denemelerine ara verildiğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı çalışmaları yürüten AstraZeneca şirketinden aşıya ilişkin açıklama geldi. Şirket klinik denemelerde son aşamada olan aşının denemelerini durdurduğunu açıkladı.

NTV Haber'in Amerikan Stat News'ten habere göre, Birleşik Krallık'taki klinik denemelerde aşı bir katılımcıda ciddi yan etkiler gösterdi. Bunun üzerine şirket aşının denemelerine ara verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.