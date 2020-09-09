Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Mersin'de Kovid-19 önlemlerine uymayan yat turu: Köpük banyosu, halay, dans https://t.co/yNoxtSveKo pic.twitter.com/doRT3uxwXM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 9, 2020
Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti. Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı. Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı.
Kovid-19 tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler izleyenlerin de tepkisini çekti.
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