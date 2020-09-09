Venezüella, Rus Kovid-19 aşısını bu ay içinde teslim alacak

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının bu ay içinde klinik testler için Venezüella’ya teslim edileceğini duyurdu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V yeni tip koronavirüs aşısını bu ay içinde teslim alacaklarını açıkladı.

Maduro, Twitter hesabından yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, “Eylül’de Rusya’dan ilk aşı gelecek, klinik testler için” ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca Ulusal Seçim Komisyonu yönetimiyle, seçim kampanyasının huzurlu geçmesi için yaklaşan Ulusal Meclis seçimlerine katılacak tüm adayları aşılama olasılığını görüşmek niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin 11 Ağustos tarihinde tescillenmesinin ardından, aralarında BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Filipinler, Meksika, Brezilya ve Hindistan'ın bulunduğu en az 20 ülke, aşıyla ilgilendiklerini açıklamıştı.

Aşı üretiminde rol alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın beş ülkede aşı üretimi konusunda anlaşmalar yaptığını, mevcut kapasitenin yılda 500 milyon doz üretimini mümkün kıldığını belirtmişti.