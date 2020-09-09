FT: AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine gelecek hafta devam edecek

Financial Times’ın haberine göre Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca, yan etki endişesiyle durdurduğu klinik deneylerine gelecek hafta devam edecek.

Yan etki nedeniyle durdurulmuştu

Financial Times'ınçalışmalarına katılan gönüllere dayandırdığı haberde, AstraZeneca'nın durdurulan klinik denemelerine gelecek hafta devam edebileceği belirtildi.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, klinik deneylerin üçüncü aşamasında bir katılımcıda "ciddi ve beklenmedik" yan etki görülmesi üzerine durduruldu. NTV'nin bildirdiğine göre araştırmaya yakın bir kaynak, İngiltere'deki testlere katılan kişinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Aşıyı geliştiren ilaç firması hastalığın ne olduğunu açıklamadı. Ancak New York Times gazetesi, hastaneye kaldırılan kişide omurilik iltihabı görüldüğünü yazdı.