Kayseri Valisi Günaydın: Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı

Kayseri’de kapsamlı yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kayseri'de kapsamlı koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da denetimlere eşlik etti.Vali Günaydın, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek, maske ve fiziksel mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

‘İnsanlarımız kurallara uyacak, bu kul hakkıdır’

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, 6 ay boyunca vatandaşları maske ve fiziksel mesafe konusunda uyardıklarını belirterek, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı. İnsanlarımız kurallara uyacak. Bu kul hakkıdır" diye konuştu.

‘Hem ceza yazılacak hem yurtlara yerleştirilecekler’

Vali Günaydın, özellikle karantinada olması gerekirken evinde olmayan vatandaşlara karşı farklı tedbirler uygulanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

'İşim var, sigara içiyorum' diyen kişiye 300 TL para cezası

Öte yandan, Vali Günaydın'ın katıldığı denetimlerde maske kurallarına uymayan kişilere para cezası yazıldı. Polisin ısrarına rağmen 'İşim var, sigara içiyorum' diyerek maske takmayan Fatih Sedef'e 300 TL para cezası uygulandı.