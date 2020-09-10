ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'Kovid-19 aşısı konusunda kolay yola başvurmayacağız' mesajı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Stephen Hahn, yeni tip koronavirüs aşısı konusunda aceleci olmayacağını ve güvenli ve etkili bir aşı üreteceklerini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı geliştirme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington Ekonomi Kulübü'ne röportaj veren Hahn, "Esnek ve duyarlı olmak istiyoruz ancak kolay yola başvurmayacağız. Değerlendirme konusunda titiz prosedürlerimizi izleyeceğiz" dedi.

Yetkili, "Sanırım ABD'deki herkes aşıyı olabildiğince çabuk istiyor, ayrıca çok etkili bir aşı istiyoruz, ancak aynı zamanda güvenli bir aşı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FDA'nın özellikle pandemi sırasında herhangi bir ilacı piyasaya sürerken risk-fayda oranını dikkate alması gerektiğini kaydeden Hahn, şunları söyledi:

"Ya çok hızlı ya da çok yavaş gitmek ve da çok az ya da çok şey yapmakla suçlandığımız bir konumdayız. Sanıyorum ki... Her iki taraftan da eleştiri alıyorsak o zaman muhtemelen doğru yerdeyiz."

Diğer yandan Hahn, FDA'daki bilim insanlarına ve onların karar alma süreçlerine tam ve mutlak bir güven duyduğunu belirtti.