Sputnik V aşısını geliştirenler, yabancı meslektaşlarının sorularını cevapladı

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin yabancı meslektaşlarının dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan Sputnik V ile ilgili sorularına cevap verdiğini belirtti. Yanıtların, dünyanın en saygın bilim dergilerinden The Lancet’e iletildiği kaydedildi.