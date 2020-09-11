'Utah'ta Kovid-19 çocuk bakımevlerinden evlere taşındı, aile fertleri enfekte oldu'

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Utah eyaletindeki üç çocuk bakımevinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 12 çocuk, ebeveynlerini ve kardeşlerini enfekte etti.

Önceki araştırmalar, 10 yaş ve üzerindeki çocukların okul ortamında Kovid-19'u hızlı bir şekilde yayabileceğini söylüyordu.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen yeni araştırma, ebeveynlerine virüs bulaştıran henüz 8 aylık bir vaka da dahil olmak üzere, çok daha küçük yaştaki çocukların virüsü yayabileceğini ortaya koydu.

CDC, Utah'ta çocuk bakımevinde tespit edilen 12 vakanın, kurum dışında temaslı olduğu 46 kişinin en az 12'sine virüs bulaştırdığını ve aralarından birinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Araştırmacılar Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen 3 çocuktan 2'sinin virüsü bulaştırdığı bilgisini edindi.

Eyalete bağlı Salt Lake kentinde, 1 Nisan'dan 10 Temmuz'a kadar en az 2 Kovid-19 vakası bulunduran, bakımevleri ve gündüz kampları da dahil olmak üzere 17 çocuk bakım tesisi belirlendi.

Araştırmacılar bakmevilerinden ikisinde, aile fertleri aracılığıyla virüse maruz kalan personellere kadar ulaşan bir takip yürüttü. Üçüncü bakımevindeki salgının kaynağının belirlenemediğini belirten araştırmacılar bu nedenle vakaların kaynağının başka bir yer olabileceğini söyledi.