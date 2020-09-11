Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Logunov, aşıya verilen reaksiyonun neye bağlı olduğunu açıkladı

Dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin direktör yardımcısı Denis Logunov, aşı sonrasında bağışıklık tepkisinde zirveye ulaşılmasının her insanda farklı olduğunu ve organizmanın yaşına ve özelliklerine bağlı olduğunu söyledi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Business FM radyosuna açıklamasında, "İlk aşıdan 21 gün sonra iyi titreler verenler var. Örneğin klinik araştırmamıza katılan gönüllülerin yüzde 100’ü, ilk ve ikinci fazdan sonra aşıya tepki verdi. Bağışıklık tepkisi 28. günde ortaya çıkanlar da oluyor. Zirve 31 ve 42. gününde de görülebilir" ifadelerini kullandı.

Aşıdan sonraki 42. günün, bağışıklık tepkisinin zirvesi olarak kabul edilmesinin bir tesadüf olmadığını kaydeden Rus bilim insanı, aşı testlerine katılan tüm gönüllülerde koruyucu antikor titresinin en geç 42. gününde oluştuğunu söyledi.

Bununla birlikte Sputnik V'in, insanın durumu üzerindeki etki açısından, çocuk veya grip aşısından bir farkı olmadığını dile getiren Logunov, "En yaygın belirtiler ateş, iğnenin yapıldığı yerde ağrının hissedilmesi, baş ağrısı. Bir gönüllüde de gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyon görülmüştü" dedi.

Aşıya karşı tıbbi reaksiyonlarda hastadan hastaya farklılık gösterebileceğini anlatan Logunov, kendisi aşı yaptığında ateşin görülmediğini itiraf ederek, "Ben oldukça cüsseli biriyim, yaş da artık 40’ı geçmiş. Genel olarak vücut kitle endeksi oldukça yüksek ve yaşı 40’ın üzerinde olan erkeklerde yan etki sayısı çok daha az oluyor" diye konuştu.