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    Zonguldak'ta izolasyon kararına aykırı hareket edenler zorunlu izolasyona tabi tutulacak

    © İHA / ONUR ALTINDAĞ
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1445)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202009121042832564-zonguldakta-izolasyon-kararina-aykiri-hareket-edenler-zorunlu-izolasyona-tabi-tutulacak/

    Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin, izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına karar verildi.

    Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde salgını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldığı bildirildi.

    Açıklamada, "İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan, geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valiliğimizce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecektir" bilgisi paylaşıldı.

    Yurt veya pansiyonların yönetiminin vali tarafından görevlendirilecek mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir, 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeliyle sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    İdari işlem yapılacak

    © AA /
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    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valiliğimizce karşılanacaktır. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler, haklarında İçişleri Bakanlığının genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır."

    HES kodu olmadan yolcu alan araçlar 10 gün seferden men edilecek

    Öte yandan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi esnasında müşterilerden HES kodunun talep edileceği ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacağı bildirildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara mülki idare amirlerince gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığının 11 Eylül 2020 tarih ve 14810 sayılı genelgesi çerçevesinde belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır."

    Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli idari para cezası ile adli işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1445)
    Etiketler:
    HES kodu, pansiyon, yurt, İzolasyon, Karantina, Salgın, Koronavirüs
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