Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu: ABD ve Avrupa ülkeleri Sputnik V'ye ilgi gösteriyor

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'ye ilgi gösterdiğini belirten Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, bu ülkelerden ortak üretim teklifleri aldıklarını ifade etti.

Brezilya basınına demeç veren Kirill Dmitriyev, "Avrupa ülkeleri ve ABD, aşının üretimi için ortaklıklar kurulmasına yönelik tekliflerle bize başvuruda bulunuyor. En sonunda bu ülkeler, Rus aşısının farkını anladı" dedi.

Dmitriyev, özel şirketlerin ve yatırım fonlarının Sputnik V'ye ilgisi olduğunu söyledi ancak bu şirket ve fonların isimlerini açıklamadı.

Dmitriyev, "Şu anda daha fazla bir şey söyleyemem ancak iki hafta içinde yeni açıklamalar beklenebilir" diye ekledi.

Bazı ülkelerin Rus aşısının imajını zedelemeye çalıştığını da kaydeden Dmitriyev, ancak hiç kimsenin diğer aşıların tehlikelerinden söz etmediğini vurguladı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.