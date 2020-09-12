Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Dmitriyev: AstraZeneca’nın denemelere devam etmesine sevindik

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca’nın geçen hafta durdurulan klinik denemelerine yeniden başlamasından kurum olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“AstraZeneca'nın araştırmalara yeniden başlamasından ve ilerlemeye devam etmesinden memnuniyet duyduk” diyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda söz konusu çalışmaların durdurulması, maymun adenovirüs vektörü veya mRNA teknolojisi olsun, aşı seçerken ülkelerin sadece yeni ve denenmemiş platformlara dayanma yaklaşımının yanlışlığını açıkça ortaya koydu. Biz, yeni teknolojilerin taşıyabileceği potansiyel risklerin yanı sıra, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış, insan adenovirüs vektörlerine dayanan iyi araştırılmış bir platformun varlığından defalarca bahsettik. Aynı zamanda ABD ve Batı Avrupa'da, insan adenovirüs vektörlerinin denenmiş platformu, satın alınan toplam aşı hacminin yalnızca yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu durum, satın alınan aşıların risklerini tamamen satın alan ülkelere aktaran bazı ilaç şirketlerinin bu yaklaşımının doğruluğunu sorgulatıyor. Rusya, bu yaklaşıma göre hareket etmeyecek, zira Sputnik V aşısı da dahil olmak üzere insan adenovirüs platformunun güvenliğini ve etkinliğini görüyor.”

Klinik deneyler yan etki endişesiyle durdurulmuştu

Geçen hafta İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından AstraZaneca ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısı, klinik deneylerin üçüncü aşamasında bir katılımcıda ‘ciddi ve beklenmedik’ yan etki görülmesi üzerine durdurulmuştu.

Aşıyı geliştiren ilaç firması hastalığın ne olduğunu açıklamamış, ancak New York Times gazetesi, hastaneye kaldırılan kişide omurilik iltihabı görüldüğünü yazmıştı.

Bugün ise AstraZaneca, İngiltere İlaçlar ve Sağlık ürünleri Düzenleme Kurumu’ndan (MHRA) onay alındıktan sonra yan etki endişesiyle durdurduğu klinik deneylerine yeniden başladığını duyurdu.