Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1509

Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu. 98 bin 326 kişiye test yapıldı ve 1509 kişiye tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 6 bin 999'a ulaştı. Bugün 98 bin 326 kişiye test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1509 kişiyle birlikte 289 bin 665 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1207 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 257 bin 731'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1241 olduğu belirtildi.

'Ağır hasta sayısında artış devam ediyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" dedi.

Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020

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