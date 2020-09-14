Koronavirüse yakalanan Berlusconi taburcu edildi: Bir kez daha paçayı kurtarmış gibiyim

Neredeyse 2 hafta önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bugün taburcu oldu. “Belki hayatımın en zor çilesiydi” diyen Berlusconi, “Bir kez daha paçayı kurtarmış gibiyim” ifadelerini kullandı

İtalya'nın eski başbakanlarından 83 yaşındaki milyarder siyasetçi Silvio Berlusconi, 11 gün önce Kovid-19 nedeniyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Berlusconi, “İlk üç gün son derece zordu” dedi.

Former Italian premier Silvio Berlusconi left hospital Monday 11 days after being admitted with coronavirus, describing it as "perhaps the most difficult ordeal of my life"https://t.co/vWyERAoDqS — AFP news agency (@AFP) September 14, 2020

'​Hayatımın en zor çilesiydi'

"Zordu. Tanrıya şükürler olsun. Doktorlar sayesinde belki hayatımın en zor çilesinin üstesinden gelebildim" ifadelerini kullanan Berlusconi “Bir kez daha paçayı kurtarmış gibiyim” dedi.

Berlusconi’nin, Sardinya adasındaki lüks villasında yaptığı tatil dönüşünde testi pozitif çıkmıştı. 36 yaşındaki kızı Barbara, 31 yaşındaki oğlu Luigi ile 30 yaşındaki kız arkadaşı Marta Fascina da virüse yakalanmıştı.

‘Ölümsüz’ olarak biliniyor

1994 ila 2011 yıllar arasında 3 defa başbakanlık yapan, 2016 yılında geçirdiği kalp ameliyatı dahil birçok sağlık sorunuyla boğuşmasına rağmen hala siyasette yer aldığından dolayı 'ölümsüz' sıfatını alan Berlusconi, virüse rağmen siyasi faaliyetlerini sürdüreceğini açıklamıştı.