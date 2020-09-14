Fransız şirket Valneva, İngiltere’ye 190 milyon Kovid-19 aşısı sağlayacak

Fransız aşı firması Valneva, geliştirmekte olduğu aşıdan 190 milyon dozu İngiltere’ye tedarik edeceğini açıkladı. Yıl sonunda klinik denemelerine başlanacak aşının gelecek yılın 2. yarısında onay alması bekleniyor.

Valneva, İngiltere’ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 190 milyon doz sağlayacağını açıkladı.

Firmadan yapılan anlaşmaya göre, aşı geliştirilmesi durumunda, 2021'in 2. yarısında 470 milyon euro'ya karşılık olarak 60 milyon doz verilecek.

French vaccine maker Valneva said it would supply the UK with up to 190 million doses of its coronavirus vaccine candidate over a five-year period https://t.co/Xjnjva7CzG pic.twitter.com/VishA8ppLE — Reuters (@Reuters) September 14, 2020

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İngiltere hükümeti, istemesi halinde, 2022 yılı için de 40 milyondan fazla dozu, 2023-2025 yılları arasındaysa 30 ile 90 milyon arasında doz daha alabilir.

Valneva, söz konusu anlaşamadan 900 milyon euro'ya kadar gelir elde edebilecek. İngiltere 2 aşamalı olacağı beklenilen aşının üretilmesini hızlandırmak ve geliştirmek için de peşin olarak ödeme yaptı.

Yıl sonunda klinik denemelere başlanacak

Öte yandan, İngiltere hükümeti ile ABD'li biyofarmasötik şirketi Dynavax DVAX.O, Valneva'nın aşısından 100 milyon dozun üretilmesi için da aşının etkinliğini artıran yardımcı madde olan CpG 1018 adjuvanı sağlayacak.

Valneva'nın geliştirmek olduğu aşı adayının yıl sonuna kadar klinik denemelerine başlanması, 2021 yılın 2. yarısında da onay alması bekleniyor.