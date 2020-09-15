Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Aktif vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz’la konuştu.
‘Türkiye’de vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor’ başlığıyla yayımlanan yazıda, Kayıpmaz’ın şu değerlendirmelerine yer verildi:
- Ülkemizde de aktif vaka ve ağır hasta sayısı artamaya devam ediyor. Bizler de salgının uzun süre daha devam edeceğini düşünerek bireysel önlemleri en üst düzeyde uygulamalıyız.
‘Kapalı alanlar virüsün yayılımı açısından açık alanlara göre daha tehlikelidir’
- Sonbahar-kış ayları diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da yükselişe geçtiği bir dönemdir. Ayrıca havaların soğuması insanları daha çok kapalı alanda vakit geçirmeye mecbur bırakır. Kapalı alanlar, eğer kurallara dikkat edilemezse, virüsün yayılımı açısından açık alanlara göre daha tehlikelidir. İyi tarafından bakacak olursak doğru maske kullanımı, fiziki mesafe ve hijyen bizi her sene çok yaygın gördüğümüz üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından da önemli ölçüde koruyacaktır.
‘Sıkı tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir’
- Biz hekimler olarak işin sağlık boyutunu düşündüğümüz için karantina uygulamasını savunabiliriz.
- Ama bütün hükümetler konuyu bütün açılardan ele alarak karar vermek durumunda kalıyor. Bununla birlikte biz bireysel önlemlerde isteksiz davranırsak, tıpkı geçen hafta alınan kararlar gibi ülke genelini kapsayacak daha sıkı tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir.
‘Umursamaz sosyalleşmemiz devam ederse, düşüşe geçmek için daha çok beklememiz gerekir’
- (Salgının ilk döneminde vakaların yarıdan fazlası İstanbul’daydı. Şimdi batı, orta ve güneydoğu Anadolu’da vakalar yoğun. Peki Ankara’da vaka sayısı ne zaman ve nasıl azalır?) Ne yazık ki aylardır söylediğimiz tedbirlere uyumdaki gevşeklik ve umursamazlık bizi şu anda içinde bulunduğumuz kırmızı haritayla karşı karşıya bıraktı. Maskesiz, mesafesiz, sınırsız sosyalleşmemiz umursamazca devam ettiği sürece, biz ne yaparsak yapalım, işimizin çok zor olduğu kesindir. İnsanlarımız da artık salgının yönetimine katkıda bulunmalıdır. İnsanlarımız sağlık çalışanlarımızla işbirliği içinde olduğu, tedbirlere harfiyen uyduğu sürece, il genelinde alınan tedbirlerin de etkisiyle önümüzdeki haftalarda düşüşe geçecektir diye umuyorum. Bununla birlikte umursamaz sosyalleşmemiz devam ederse, düşüşe geçmek için daha çok beklememiz gerekir.
Hande Fırat: Çemberin ne kadar daraldığını biz de gördük, ilk testim negatif çıktı
Kendisinin de test yaptırdığını belirten Fırat, yazısının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“Çemberin ne kadar daraldığını biz de gördük. Perşembe akşamı CNN Türk’te ‘Gece Görüşü’ programından sonra Zafer Şahin’in virüse yakalandığını öğrendik. İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Her ihtimale karşı kendimi eve kapattım. İlk testim negatif. Hiçbir belirti göstermiyorum. Buradan Zafer Şahin’e de ‘Geçmiş olsun’ dileklerimi iletiyorum. Formuna kavuşup bir an önce gelsin ki tatlı tatlı tartışalım.”
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