Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Aktif vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Ülkemizde de aktif vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bizler de salgının uzun süre daha devam edeceğini düşünerek bireysel önlemleri en üst düzeyde uygulamalıyız" dedi.