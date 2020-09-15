Filipinler: Rusya ve Çin’den Kovid-19 aşısı almayı tercih edeceğiz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya ve Çin’in satışa çıkaracağı Kovid-19 aşılarını satın almayı tercih edeceklerini söyledi. Filipinler lideri, Batılı ilaç şirketlerine ise aşı teklifleri karşısında ön ödeme istemeleri nedeniyle yüklendi.

Filipinler lideri Duterte ülkesinde televizyonlardan yayınlanan bir konuşmasında, “(Kovid-19) aşıları piyasada bulunan diğerleri kadar iyi olursa (aşı alımında) Rusya ile Çin’i tercih edeceğiz” dedi.

Duterte, Filipinler’in herhangi bir aşı satın alımından önce fiyat tekliflerini görmek isteyeceğini de kaydetti.

‘Çin’in dizlerine kapanmak zorunda kalmıyorsunuz, Batılıların tek derdiyse kazanç’

Filipinler Devlet Başkanı konuşmasında, Çin’le yaptıkları aşı görüşmelerine ilişkin, “Çin hakkında iyi olan bir şey de onların dizlerine kapanmak, yalvarmak zorunda olmamanız. Batılı ülkeler hakkında kötü olan şeyse tek dertlerinin kazanç olması” dedi.

Duterte, kendilerinden aşı alımı için ön ödeme isteyen Batılı ilaç şirketlerin isimlerini vermedi, ancak bu şirketlerin Malina’daki temsilcilerini, ‘evlerine geri dönmeleri, aksi hâlde onların k*çlarına tekmeyi basacağı’ konusunda uyardı.

‘Hâlimiz buysa o zaman hepimiz öleceğiz’

Bunun yanında Duterte Filipinler yasalarının da henüz var olmayan ya da üretilmemiş olan bir şeyin satın alınmasına izin vermediğini belirtti ve Batılı ilaç şirketine atıfla şunları söyledi: “Sizden araştırmalarını, aşının tamamlanmasını finanse etmenizi istiyorlar. Aşıyı teslim etmeden sizden nakit avans istiyorlar. Hâlimiz buysa o zaman hepimiz öleceğiz.”

Filipinler hükümeti şimdiye dek pek çok olası aşı tedarikçisi ile görüşmeler yaptı. Söz konusu tedarikçiler içinde Rusya ve Çin’in yanında, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer Inc. ile Moderna Inc. de bulunuyor.

Avustralya’nın biyoteknoloji şirketi CSL Ltd. de Kovid-19 aşısı alımı için Filipinler hükümetinin görüşeceği şirketlerden birisi.

Filipinler, neredeyse 266 bin vaka ile güneydoğu Asya’da en çok koronavirüs vakasına rastlanan ülke.