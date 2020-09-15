Rusya’da 31 Temmuz’dan bu yana ilk kez koronavirüs nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da 31 Temmuz’dan bu yana ilk kez Kovid-19 nedeniyle 150 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. O tarihte koronavirüs kaynaklı 162 ölüm bildirilmişti.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 31 Temmuz’da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 162 olarak bildirilmişti.

En çok ölümün kaydedildiği şehirler, St. Petersburg (26), Moskova (13), Sverdlovsk bölgesi (9), Altay bölgesi (9) ve Rostov bölgesi (7) olarak sıralandı.

Açıklamaya göre son 24 saatte Rusya’nın 84 bölgesinde 5 bin 529 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, son vakalarla birlikte ülke genelinde Kovid-19 toplam vaka sayısı bir milyon 73 bin 849’a yükseldi.

En çok yeni vakaların kaydedildiği kentler Moskova (730), St. Petersburg (206), Rostov bölgesi (165), Moskova bölgesi (151) ve Nijniy Novgorod bölgesi (139) olarak verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, klinik testler tamamlanmadan koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Tam bir hafta önce ise aşının ilk partisi, tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında başkent sakinlerine vurulmaya başlanmıştı.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Koronavirüse karşı daha yaygın aşılama kasım sonu başlayabilir

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke nüfusunun koronavirüse karşı yaygın aşılama imkanının birkaç ay içinde oluşacağını açıkladı.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Muraşko, “Aşı çalışmalarını üç şirket yürütüyor, ilk partiler üretildi. Kasım sonu – aralık ayında daha büyük miktarda aşı teslim edilmesini planlıyoruz, böylelikle sadece risk gruplarıyla sınırlı kalmayıp daha yaygın aşılama da yapabileceğiz” diye konuştu.

Muraşko daha önce Rusya’da daha dört Kovid-19 aşısının tescil işlemlerine hazırlandığını belirtmişti.