Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg, ikinci aşılamanın neden önemli olduğunu açıkladı

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, ikinci aşılamanın önemini anlattı.

Rus Birinci Kanal'a demeç veren Gintsburg, "Aşının ikinci dozu uygulandığında, vücudun bağışıklık sistemi tüm 'imkan ve kabiliyetlerini' antikor üretimine ve 'hafıza hücreleri' oluşturmaya yönlendiriyor" dedi.

Gintsburg, "Bu, özellikle gerekli koronavirüs proteinine, yani korona proteinine karşı çok kararlı, uzun vadeli bir bağışıklık oluşturmayı mümkün kılıyor, böylece bağışıklık tepkisini, aşılanan kişilerin bağışıklık savunmasını dört, beş, altı veya daha fazla kez arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Rus uzman, toplumda 'iyi bir seviyede' aşılama yapılmadıkça koronavirüs pandemisinde yeni dalgalar beklenebileceğini ekledi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu