Boğaz’da parti veren Miss Turkey güzeli Şahin: Abartıldığı kadar vaka yok

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin 30 Ağustos’ta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum gününü Boğaz’da kiraladıkları bir villada kutladı. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Aral’ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sözcü’den Emre Çevik’in haberine göre tüm bu gelişmeler üzerine Şevval Şahin de 21. yaş gününü arkadaş grubuyla kutlayıp sosyal medyadan paylaşınca yeniden okların hedefi oldu. Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu.

'Toplam 10 kişi pozitif çıktı, pozitif olan kimse gelmedi'

15 gün karantinada kalan Şevval Şahin ve sevgilisi, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Partinin çok abartıldığını söyleyen Şahin "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı. O da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif" dedi.

Şahin şöyle devam etti: "Doğum günü partileri aslında bir parti değildi. Evin dışında açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yaptım. Kalabalık değildi ve gerçekten sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı. Pozitif olan kimse gelmedi."