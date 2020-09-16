Rusya’da son 24 saatte 5670 yeni koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya’da son 24 saatte 5670 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, gün içinde 84 bölgede 5670 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Yeni vakaların 1309’unda bir semptoma rastlanmadı. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 79 bin 519’a çıktı.

Başkent Moskova’da 750 vaka, St. Petersburg’da 207, Moskova bölgesinde 173 yeni vaka tespit edildi.

Gün içinde 132 kişi daha hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 917’ye çıktı. Son 24 saatte 5809 kişi daha iyileşti. Salgının başlangıcından beri taburcu edilenlerin sayısı 890 bin 114’e ulaştı.