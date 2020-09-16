İspanya'da Kovid-19 artışı: Son 24 saatte 11 bin 193 vaka

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vaka sayısının 11 bin 193 artışla 614 bin 360'a çıktığı bildirildi.

Virüs nedeniyle son 7 günde 366 kişinin hayatını kaybettiği, böylece ölüm sayısının 30 bin 243'e yükseldiği belirtilen İspanya Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 239 can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Avrupa'da salgının en yoğun yaşandığı ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra vaka sayısındaki yüksek artış dikkati çekerken, ortaokul ve lise öğrencileri, 'Kovid-19'a karşı kaliteli, güvenli ve yüz yüze eğitim' talebiyle ülke genelinde 3 günlük ders bırakma eylemi başlattı.

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso, vaka sayısındaki artışın sebebinin yaşam tarzlarından dolayı göçmenler olduğunu ileri sürdü. Ayuso, gelen tepkiler üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını, ırkçılık yapmadığını savundu.

Portekiz Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 605 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1878'e, vaka sayısı 65 bin 626'ya çıktı.