Fransa Başbakanı, salgını yönetemediği gerekçesiyle Adalet Divanı’na şikayet edildi

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, salgının faturası yaklaşık iki ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex’e kesildi.

Yaklaşık 200 üyesi bulunan Koronavirüs Mağdurları Derneği’nin avukatı Fabrice Di Vizio, Castex ve hükümeti, salgının neden olduğu sağlık krizini yönetememekle suçladı. Fransa Adalet Divanı’na (CJR) yapılan şikayet başvurusunda, ‘salgının insanların hayatını tehlikeye atan etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerden gönüllü olarak kaçınıldığı’ belirtildi.

Di Vizio, “Castex’in göreve gelişinden bu yana çarpıcı olan şey, salgınla savaşma adına hiçbir stratejisinin olmaması. Bu ülke idare ediliyor, yönetilmiyor” ifadelerine yer verildi.

Salgının başından bu yana hükümete yaklaşık 90 suçlama yöneltildi ancak bunların sadece dokuz tanesi kabul edildi. Dolayısıyla mahkemenin bu suçlamayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bir önceki Başbakan Edouard Philippe ile istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında da aynı nedenle suç duyurusunda bulunulmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı.

Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Fransa Adalet Divanı yargılayabiliyor.