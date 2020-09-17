Belarus, Sputnik V'nin klinik testleri için gereken belgeleri Rusya'dan aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının klinik testlerine ilişkin belgelerin 'Sağlıkta Ekspertiz ve Test Merkezi'nin çalışanları ile epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanındaki önde gelen uzmanların yer aldığı bir grup tarafından incelendiği belirtildi.

Uzmanların aşının etkisi ve güvenliğiyle ilgili güvenilir verileri elde etmeye çalışacağını ve testle ilgili etik konuları gözden geçireceğini bildiren bakanlık, "Aşı testinin çift kör, plasebo kontrollü bir tasarımda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu test, Rusya'da yürütülen Sputnik V aşısıyla ilgili büyük ölçekli çalışmanın bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus, Sputnik V aşısının üçüncü aşama testlerine Belarus'un katılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Belarus'taki testlere yaklaşık 100 gönüllü katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'un Sputnik V aşısını alan ilk ülke olacağını da vurgulamıştı.