The Lancet, Rus bilim insanlarının Sputnik V aşısıyla ile ilgili şüphelere yanıtını yayınladı

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden The Lancet, uluslararası bir grup bilim insanının Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yle ilgili Rus mevkidaşlarına mektubunu ve Rus bilim insanlarının yanıtını yayınladı.

The Lancet dergisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Lancet, söz konusu araştırmayla ilgili yazışmayı yayınladı. Her iki metin sitemizde erişime açık” ifadesine yer verildi.

Birkaç yabancı bilim insanının imzasını taşıyan mektupta, Rus mevkidaşlara aşıyla ilgili ek bilgi yayınlama çağrısı yer alıyor.

Mektupta, “Araştırmanın sonuçları potansiyel olarak önemli görünse de birkaç endişemiz var. Bu endişelerimizi, aşının hızlı bir şekilde halk arasında uygulanması nedeniyle, açık mektubumuzda anlattık. Mektubumuz, biz ve endişelerimizi paylaşan birkaç meslektaşlarımızın imzasını taşıyor” ifadesine yer verildi.

Rus bilim insanları yabancı mevkidaşlarının açık mektubunda ve Lancet’e gönderdikleri mektupta yer alan sorularına madde madde şeklinde yanıt verdi. Rus bilim insanları çeşitli deneylerde elde edilen verilerin benzerliği ve yabancı mevkidaşlarında şüphelere neden olan deneklerin antikor titresi sonuçları arasındaki farklılı konularına değindi.

Rus uzmanlar, “Sunulan tüm bilgilerin deneyler sonucunda elde edildiğini ve dikkatlice kontrol edildiğini vurgulamak isteriz” diye kaydetti.

Daha önce Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov, Sputnik’e açıklamasında, Sputnik V aşısının araştırması sırasında elde edilen tüm verilerin Lancet dergisi yazarlarının titiz kontrolünden geçtiğini söylemişti. Logunov, araştırma dergide yayınlanmadan önce merak edilen tüm sorulara yanıt verildiğini kaydetmişti.