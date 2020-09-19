Bilim insanları koronavirüsün beyin üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda uyardı

Nature dergisinin Liverpool Üniversitesi, Londra Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nde görevli uzmanların yaptıkları araştırmalara dayandırdığı habere göre SARS-CoV-2 virüsü, insan beyni üzerinde bir dizi yıkıcı etkiye yol açabilir.

Habere göre koronavirüse yakalanarak nörolojik ve psikiyatrik komplikasyonlar geçiren hastaların yüzde 62'sinde beyne kan akışının zarar gördüğü saptandı. Aynı zamanda hastaların yüzde 31'inde bilinç karışıklığı ve uzun süreli bilinç kaybı gibi değişiklikler görüldü.

Londra Üniversitesi’nin araştırma verilerine göre koronavirüsün bıraktığı en yaygın nörolojik sonuçları inme ve beyin dokusunun iltihabı diye bilinen ensefalit oldu. Ensefalitin ağırlaşarak akut dissemine ensefalomiyelite dönüşebileceği konusunda uyaran uzmanlar, bu hastalıkta beyin ve omurilik iltihabının meydana geldiğini ve sinir hücrelerinin membranlarını kaybettiğini, bu da multipl skleroz gibi semptomlara neden olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre nörolojik semptomlar farklı nüfus gruplarında görülebiliyor.

Liverpool Üniversitesi’den nöroloji uzmanı Benedict Michael, “Olağan risk faktörlerini taşımayan, nispeten genç bir insan grubunun inme geçirdiğini ve açıklaması bulunamayan ciddi zihinsel değişikliklere uğrayan hastalar gördük” açıklamasında bulundu.

Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden nörolog doktor Fernanda de Felice, Kovid-19’u ağır geçiren kritik hastaların yüzde 50'sinden fazlasının nörolojik komplikasyonlar geçirmiş olabileceğine işaret etti, ancak koronavirüsü hafif ya da semptomsuz olarak geçiren insanlarda nörolojik belirtilerin takibinin bilgi eksikliğinden dolayı son derece zor olduğunu vurguladı.