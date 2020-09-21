Rusya’da 6196 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 6196 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 6196 yeni vaka tespit edildi, 2616 kişi iyileşti, 71 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte başkent Moskova’da 915, St. Petersburg’da 209, Moskova bölgesinde 193 vaka kaydedildi.

Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 109 bin 595’e çıktı. Şimdiye kadar 19 bin 489 kişi hayatını kaybetti, hastaneden taburcu edilenlerin sayısı da 911 bin 973’e ulaştı.