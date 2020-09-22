Rusya’dan koronavirüs aşısı için bir adım daha: Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği aşının klinik testleri başlayacak

Rusya Sağlık Bakanlığı, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik testlerinin başlamasına izin verdi.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, tıbbi viroloji alanında dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından olan Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği aşının klinik testlerine izin verildiği belirtildi.

Açıklamay göre, testler yakında Kirov, St. Petersburg ve Novosibirsk’te başlayacak. Yaklaşık 3 bin gönüllünün testlerde yer alması bekleniyor.

‘Kasımda bitirmeyi umuyoruz’

Aşılama sonrasında katılımcılar 16 gün boyunca hastanede izolasyonda kalacak ve doktorların gözetiminde tutulacak.

Testlerin ne zaman başlayacağına dair kesin bilgi verilmese de, Merkezin Genel Müdürü Aydar İşmuhametov, klinik testlerin kasımda bitmesini umut ettiğini söyledi.

Aşılardan ilki 3. faz testlerde, ikincisi tescil aşamasında

Rusya'da dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tescil sonrası 3. faz testleri devam ediyor.

Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen ikinci aşı olan EpiVakKorona aşısının tescil prosedürünün de 15 Ekim’e kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.