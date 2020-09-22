Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: 2500 gönüllüye Sputnik V'nin ilk dozu uygulandı

Dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin test partilerinin Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştığını belirten Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 2 bin 500 kişiye aşının ilk dozunun vurulduğunu söyledi.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'ndaki yuvarlak masa toplantısında konuşan Gintsburg, Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testleri hakkında bilgi verdi.

Aşının test partilerinin Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştığını kaydeden Gintsburg, "Tescil sonrası klinik testler, yani daha basit bir ifadeyle 3. faz klinik testler Moskova'da başlamış durumda. Bu oldukça maliyetli bir çalışma, zira 40 bin gönüllü çeşitli bağışıklık biçimlerinin oluşması bakımından tüm parametreler ele alınarak analiz ediliyor" dedi.

Halihazırda 2 bin 500 Moskovalıya aşının ilk dozunun uygulandığını söyleyen Gintsburg, gönüllülerde aşının kılavuzunda belirtilen önemsiz durumlar haricinde herhangi bir olumsuzluk görülmediğini şu sözlerle vurguladı: "Gönüllülerin yüzde 14-15'inde 38 derece ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve baş ağrısı gibi durumlar görüldü. Tüm bu semptomların aşılamadan sonra bir gün içinde geçmesi gerekiyor. Gönüllülerin yüzde 85'indeyse hiçbir olumsuz semptom görülmedi."

Gintsburg, 3. fazla klinik testlerin 2021 yazının ortasında bitmesinin öngörüldüğünü ve ardından aşının çocuklar üzerinde test edilebileceğini ekledi.