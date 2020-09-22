Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişiyi komşuları ihbar etti

Denizli’de karantinada olması gereken H.İ.A isimli şahıs kuralı ihlal ederek köpeğini dışarıda gezdirmeye çıktı. Durumu fark eden komşuları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. H.İ.A’yı alan sağlık ekipleri şahsı Zeytinköy Mahallesinde bulunan KYK Yurdu’na yerleştirdi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 55 yaşındaki H.İ.A. isimli kişi ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan H.İ.A. kuralı ihlal ederek köpeğini gezdirme bahanesiyle dışarıya çıktı.

H.İ.A.’nın dışarıya çıktığını gören komşuları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Polisler HES kontrolü sonrası şahsın evinde olmadığı teyit edince hızla harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı sokak arasında köpek gezdirirken yakaladı. Ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri H.İ.A’yı tedbirler alarak yeni genelgeye göre Zeytinköy Mahallesinde bulunan KYK Yurduna yerleştirdi.

3 bin 150 TL para cezası

Karantina kurallarına ihlal eden H.İ.A’ya polis ekipleri 3 bin 150 TL idari para cezası kesti. Şahsın köpeği ise evine götürülerek H.İ.A’nın eşine teslim edildi.