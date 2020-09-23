Rusya’da 6421 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 6431 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Salgın boyunca tespit edilen vaka sayısı ise 1 milyon 122 bin 241’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 6431 yeni vaka kaydedildi, bunlardan 1557’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da 970, Moskova bölgesinde 215, St. Petersburg’da 208 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 150 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 5750 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar 1 milyon 122 bin 241 kişi koronavirüse yakalandı. Hastalığı 923 bin 699 kişi yendi, 19 bin 799 kişi ise hayatını kaybetti.