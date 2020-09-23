Vali Şahin: Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, her geçen gün maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlılık ve kurallara riayetin arttığını belirterek, şunları söyledi:
‘Biraz daha fedakârlık yapacağız’
"Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için.”
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili, "Üzücü bir konu, kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar. Bu kadar fedakârca çalışan personele ancak saygı duyulur, hürmet edilir. Hastanedeki bir ölüm nedeniyle olmaması gereken anlık ve üzücü bir tepkinin oluşturduğu durum. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir, oradaki durum fiziki bir saldırıya dönüşmedi ve dönüşmeden önlendi. Ama bunun bu şekli bile hem üzücü hem kınanması gereken bir hareket. Sorumlularıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız koordinesinde derhal işlem başlatıldı, faillerle ilgili işlem devam ediyor" diye konuştu.
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