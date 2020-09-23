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    Ankara Valisi Vasip Şahin - koronavirüs denetimi

    Vali Şahin: Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı

    © İHA / ABDULLAH SARİCA - ERDİNÇ TÜRKCAN-AW121920
    Koronavirüs salgını
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    Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakarlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz" dedi.

    Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı. Vali Şahin'e denetimlerde, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti. Restoran, bakkal ve taksi durağını ziyaret eden Vali Şahin, vatandaşlara ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.

    Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, her geçen gün maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlılık ve kurallara riayetin arttığını belirterek, şunları söyledi:

    ‘Biraz daha fedakârlık yapacağız’

     "Ben bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz. Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için.”

    © AFP 2020 / Adem Altan
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    Şahin, “Bu arada sahada çok ciddi denetim ekiplerimiz var. Ankara genelinde 7 bin 500 kişilik denetim ekibimiz var. Toplu bulunulan bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Yine filyasyon ekiplerimiz var, 570 ekip ve yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. Bir iki haftadır bu izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz. Ankara'da bunun için tahsis ettiğimiz bir yurdumuz var. Orada sadece kural ihlal edenler değil şantiyede çalışıp da burada ikameti olmayan, temaslı ya da pozitif olan vatandaşlarımız da var. Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu topyekun mücadeleyi inşallah kazanacağız" dedi.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimiyle ilgili, "Üzücü bir konu, kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar. Bu kadar fedakârca çalışan personele ancak saygı duyulur, hürmet edilir. Hastanedeki bir ölüm nedeniyle olmaması gereken anlık ve üzücü bir tepkinin oluşturduğu durum. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir, oradaki durum fiziki bir saldırıya dönüşmedi ve dönüşmeden önlendi. Ama bunun bu şekli bile hem üzücü hem kınanması gereken bir hareket. Sorumlularıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız koordinesinde derhal işlem başlatıldı, faillerle ilgili işlem devam ediyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kızılcahamam, Tedbir, Koronavirüs, Vasip Şahin, Vali, Ankara
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