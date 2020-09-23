Rusya: İkinci Kovid-19 aşısının 3. faz testleri ekim sonunda başlayacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı olan, Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının 3. faz testlerinin ekim sonunda yapılmasının planlandığını duyurdu.

15 Ekim'e kadar tescil edilmesinin beklendiği açıklanan EpiVakKorona aşısının tescil sonrası 3. faz testlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama geldi.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada "3. fazın başlangıç tarihi, EpiVakKorona aşısına ilişkin tescil belgelerinin ne zaman alınacağına bağlı. 3. faz yaklaşık olarak ekim sonunda başlayacak" dendi.

3. faz testlerinin uygulama prosedürünün aşının tescilinden sonra onaylanacağını belirten Rospotrebnadzor, "Testlere 5 bin gönüllü katılacak. 3 binine aşı vurulacak, 2 binine ise plasebo verilecek" ifadelerini kullandı.

Rospotrebnadzor, halihazırdaki testlere katılan gönüllülerin bazılarının taburcu edildiğini ve kendilerini iyi hissettiklerini de ekledi.

EpiVakKorona aşısının klinik testleri 27 Temmuz’da başlamış, ilk aşaması 3 Eylül’de tamamlanmıştı. Gönüllülerde aşı sonrasında yan etki tespit edilmemişti.

8 Eylül'de ikinci aşama tamamlanırken nihai sonuçlarının 30 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının başarılı olması durumunda aşı için geçici tescil ruhsatı alabilir.

Aşının ilk partisinin genişletilmiş klinik testler için ekim ayında üretilebileceği açıklanmıştı.