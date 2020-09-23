DSÖ, Kovid-19 aşısı için Rusya’yla işbirliğini genişletmek istiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V üzerindeki çalışmaların ilerletilmesi için Rusya ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki işbirliğini genişletme niyetinde olduklarını belirtti.

Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret eden DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşmede, “Öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, dün BM Genel Kurulu’nda yaptığı güzel konuşmasından ve DSÖ’ye verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etmek isterim, bu bizim için çok önemli. Lütfen devlet başkanınıza söyleyin ki, DSÖ’nün Kopenhag Avrupa Bürosunda sadık bir dostunuz var” ifadesini kullandı.

Bölgesel direktör olarak bugün Rusya’ya yaptığı ziyaretin bir ilk olduğunu belirten Kluge, “Bu da Rus dilinin tanıtımı, DSÖ’nün Moskova ofisinin yaptığı büyük çalışmaların sayenizde genişletilmesi ve mutlaka Kovid-19 aşısı olan Sputnik V üzerindeki büyük çalışmanın ilerletilmesi dahil Rusya ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğini genişletme konusundaki kararlı kararlılığımın bir işareti” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurul konuşmasında, ücretsiz olarak BM çalışanlarına Kovid-19 aşısını sağlama teklifinde bulunmuştu.