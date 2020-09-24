Rusya: Sputnik V aşısı için 1.2 milyar dozdan fazla sipariş alındı

Aşı çalışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Dmitriyev, "Sputnik V'ye yönelik küresel ilgiyi ele alacak olursak, bu aşı için halihazırda 1.2 milyar dozun üzerinde sipariş aldık. Dış ülkelerin bu ilgisi, Rus aşısının kalitesini ortaya koyuyor" dedi.

Dmitriyev, aşıya ilgi gösteren ülkelerin Rusya'nın yaklaşımının daha etkili, daha net ve daha güvenli olduğunu gördüğünü ve bunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Aşı üretim kapasitesine de değinen Dmitriyev, aralık sonuna doğru ayda yaklaşık 10 milyon doz seviyesine çıkmayı planladıklarını kaydetti. Bu sayede Rusya'da aşı olmak isteyen herkesi 6-9 aylık bir dönemde aşılama imkanının olacağını söyleyerek Rusya'nın tüm vatandaşlarına Kovid-19 aşısı yapan ilk ülke olacağının altını çizdi.