Rusya'da 6595 yeni vaka: Moskova'da 3 ay aradan sonra 1000'den fazla vaka görüldü

Koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya'daki sağlık kurumlarında tespit edilen yeni vakaların sayısını açıkladı.
Paylaşılan son verilere göre Rusya genelinde 6 bin 595 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. 23 Haziran'dan beri ilk kez 1000 sınırının aşıldığı Moskova'da 1050 vaka kaydedildi. Moskova'yı St. Peterburg (215), Moskova Bölgesi (205), Rostov Bölgesi (189) izledi.
Ölü sayısı 20 bine dayandı
Rusya'da 149 kişi daha Kovid-19'la mücadeleyi kaybetti. Ölümlerin 22'si St. Petersburg, 15'i Moskova, 12'si Kemerovo Bölgesi'nde görüldü. Ülkedeki toplam ölü sayısı 19 bin 948 oldu.
6130 kişinin iyileşmesiyle hastalığı yenenlerin toplam sayısı 929 bin 829'a yükseldi.
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