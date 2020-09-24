Rusya'da 6595 yeni vaka: Moskova'da 3 ay aradan sonra 1000'den fazla vaka görüldü

Rusya'da son 24 saat içinde 6595 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Vaka sayıları 6 gündür 6 binin üzerinde seyrederken başkent Moskova'da 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 1000 sınırı aşıldı.

Koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya'daki sağlık kurumlarında tespit edilen yeni vakaların sayısını açıkladı.

Paylaşılan son verilere göre Rusya genelinde 6 bin 595 kişi daha Kovid-19'a yakalandı. 23 Haziran'dan beri ilk kez 1000 sınırının aşıldığı Moskova'da 1050 vaka kaydedildi. Moskova'yı St. Peterburg (215), Moskova Bölgesi (205), Rostov Bölgesi (189) izledi.

Ölü sayısı 20 bine dayandı

Rusya'da 149 kişi daha Kovid-19'la mücadeleyi kaybetti. Ölümlerin 22'si St. Petersburg, 15'i Moskova, 12'si Kemerovo Bölgesi'nde görüldü. Ülkedeki toplam ölü sayısı 19 bin 948 oldu.

6130 kişinin iyileşmesiyle hastalığı yenenlerin toplam sayısı 929 bin 829'a yükseldi.