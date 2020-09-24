Finlandiya'da havalimanı yolcularına yönelik eğitimli köpeklerle Kovid-19 taraması

Salgınla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu pilot uygulama ile Helsinki-Vantaa Havalimanı'nı kullanan yolculara bugünden itibaren koku eğitimli köpeklerle Kovid-19 taraması yapılacak.

Yeni uygulamaya göre, gelen yolcular valizlerini aldıktan sonra bir dakika içinde sonuç veren hızlı bir Kovid-19 taramasından geçiriliyor. Bu tarama narkotikle mücadelede olduğu gibi hassas koku eğitimli köpeklerle yapılıyor.

Yolcuların boyunlarını sildiği sargı bezi köpeklere koklatılıyor

Yolcuların inisiyatifine bırakılan uygulamada, emici özelliği olan sargı beziyle boyunlarını silen yolcular sonra bezi bir kavanoza yerleştiriyor ve ardından köpek eğitmeni kavanozu duvarın diğer tarafındaki köpeğe koklatıyor. Sonuç pozitif çıktığı takdirde, yolcu havalimanındaki sağlık hizmetleri birimine gönderiliyor.

Uzmanlar, köpeğin verdiği sonuçların PCR testlerinden daha güvenilir olduğunu iddia ederken, Helsinki Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr. Anna Hielm-Björkman, PCR testinin negatif olduğu bazı durumlarda, köpeklerin pozitif tanı koyduğu kişilerin birkaç gün sonra hastalık belirtisi gösterdiğini ifade etti.

© REUTERS / ATTILA CSER Hielm-Björkman, köpeklerde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını ve bu nedenle köpekler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, eğitimli köpeklerin sayısı arttıkça huzurevleri, okullar, kreşler ve kamuya açık pek çok etkinliğin girişlerinde bu uygulamanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Helsinki Üniversitesi ile Wise Nose Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü ve yıl sonuna kadar sürecek bu pilot uygulama kapsamında 4 köpek dönüşümlü olarak görev yapacak.