Zelenskiy: Ukrayna’da salgının ikinci dalgası başladı

Slovakyalı mevkidaşı Zuzana Caputova ile basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Dünyanın her yerinde vaka artışı söz konusu, Ukrayna da bir istisna değil. Bu nedenle yabancı vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermiyoruz. Bu kararı salgının ilk dalgasındayken almıştık ve onu durdurabildik. Bugünse her gün 3 bin vakamız var. Üzülerek belirtiyorum ki, bu Ukrayna’daki ikinci dalga” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ilk dalga sırasında her gün 100 ile 300 vakanın kaydedildiğini hatırlattı.

Günlük vaka sayısı 3565

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, gün içinde 3565 yeni vaka kaydedildi, 70 kişi hayatını kaybetti, 1675 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar ülkede 191 bin 671 vaka kaydedildi, 3827 kişi öldü, 85 bin 133 kişi iyileşti.