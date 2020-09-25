Özbekistan’a 35 milyon doz Sputnik V aşısı sevkiyatı yapılacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve ilaç şirketi Laxisam, Özbekistan’a 35 milyon doz Sputnik V isimli koronavirüs aşısının sevkiyatı için anlaştı.

RDIF’in açıklamasına göre, Laxisam şirketi ile Özbekistan’a 35 milyon doz aşı sevkiyatı için anlaşıldı.

Özbek düzenleyici makamlarının onayından sonra, ülkeye 2020’de 10 milyon, 2021'de 25 milyon doz kadar aşı sevkiyatı yapılabilir.

Açıklamada, insan adenovirüsü temelli aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtladığı da hatırlatıldı.