‘Rusya’da koronavirüs salgınının ikinci dalgası yok’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülkedeki epidemiyolojik durumun ilk dalganın devamı olarak geliştiğini belirtti.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, bugünkü basın toplantısında, “Koronavirüs salgını hiçbir yere kaybolmadı, ikinci dalga yok. Epidemiyolojik eğri, epidemiyolojik süreç ilk dalganın devamı olarak gelişiyor” diye açıkladı.

Grip ve Kovid-19 salgını epidemiyolojik süreçlerinin birbiriyle örtüşme olasılığının mevcut durumu sıra dışı yaptığını kaydeden Gorelov, “Senaryo sonuna kadar bilinmiyor. Grip ve koronavirüs birbirini güçlendirir mi, birbirini görmez mi, yoksa birbirini zayıflatır mı? Bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek” ifadesini kullandı.

Gorelov, önleyici bir önlem olarak grip aşısının önemine de vurgu yaptı.