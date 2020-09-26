AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu duyurdu.

Yılmaz, paylaşımında "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim" ifadelerini kullandı.

Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve Kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) September 25, 2020

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